Синхронное плавание
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Колесниченко и Ромашина признаны лучшими синхронистками в России по итогам 2019 года

25 декабря 2019, 23:20
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Олимпийские чемпионки и многократные чемпионки мира Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина были признаны Всероссийской федерацией синхронного плавания лучшими спортсменками по итогам 2019 года, сообщает ТАСС.

Лучшим спортсменом года был признан Александр Мальцев. В прошедшем сезоне Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой завоевал две золотые медали чемпионата мира в соревнованиях смешанных дуэтов.

Лучшими молодыми спортсменками года были признаны чемпионка мира по синхронному плаванию среди юниоров Дарья Кирсанова, а также чемпионка мира и Европы среди юниоров Татьяна Гайдай.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7424877

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