Колесниченко и Ромашина признаны лучшими синхронистками в России по итогам 2019 года

Олимпийские чемпионки и многократные чемпионки мира Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина были признаны Всероссийской федерацией синхронного плавания лучшими спортсменками по итогам 2019 года, сообщает ТАСС.

Лучшим спортсменом года был признан Александр Мальцев. В прошедшем сезоне Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой завоевал две золотые медали чемпионата мира в соревнованиях смешанных дуэтов.

Лучшими молодыми спортсменками года были признаны чемпионка мира по синхронному плаванию среди юниоров Дарья Кирсанова, а также чемпионка мира и Европы среди юниоров Татьяна Гайдай.