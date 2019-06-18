Киселева - после нападения на помощниц: "Предвыборную кампанию я не прекращаю"

Кандидат в депутаты Мосгордумы трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева заявила, что, несмотря на вооруженное нападение на ее помощниц, она не собирается прекращать предвыборную кампанию по выборам в Московскую городскую думу.

Ранее Киселева сообщила о нападении в Крылатском на ее помощниц неизвестного с ножом. По словам олимпийской чемпионки, "мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками "Хочу убивать волонтеров!".

- Я, в принципе, такого не предполагала, и считаю, что это нечеловеческий подход, абсолютно неправильный, - цитирует "РИА Новости" Киселеву. - Мы сейчас ждем информацию из участка, куда забрали человека, совершившего это нападение. Хотим понять его мотив, насколько он адекватен. Поэтому сейчас преждевременно что-либо говорить, надо дождаться этой информации.

Во время Олимпийских игр войны останавливались. Как раз спорт, наоборот, это совсем другое. Это честная игра, мир и абсолютно здоровая конкуренция друг с другом. И в своей новой ипостаси я не собираюсь придерживаться других принципов. Предвыборную кампанию я не прекращаю.

​Киселева 11 июня выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы в Московскую городскую думу. Как следует из данных, опубликованных на сайте Мосгоризбиркома, Киселева идет на выборы в МГД в качестве самовыдвиженца.