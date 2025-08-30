Ефимова сообщила, когда примет решение о завершении карьеры

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова в интервью «СЭ» высказалась о возможном завершении карьеры.

— Еще год назад было большое количество новостей о вашем возможном завершении карьеры. Сколько лет вы себе отводите на профессиональное плавание?

— Не знаю, на спортивную карьеру, как и на жизнь, ничего не закладываю. Никогда не знаешь, когда все закончится. Поживем-увидим. Пока я наслаждаюсь тем, что я делаю. Мне это нравится. Даже вот этот ажиотаж вокруг возраста в какой-то мере тоже прикольно. У нас в России не было таких... возрастных пловчих как минимум. Поэтому продолжаем. А дальше посмотрим. Главное, что я наслаждаюсь. Как только перестану, тогда и будет конец карьеры. Я бы и всем начинающим пловцам говорила — ставьте цели и идите к ним, но главное — в удовольствие, — сказала Ефимова «СЭ» в рамках Fonbase.

В активе 33-летней Ефимовой шесть титулов чемпионки мира, семь — чемпионки Европы, два серебра и одна бронзовая медаль Олимпийских игр.