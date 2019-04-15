Юлия Ефимова: "К чемпионату России практически не готовилась"

Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью "СЭ" рассказала, почему не получилось подготовиться к чемпионату России-2019 в Москве.

На отборочных соревнованиях 27-летняя спортсменка плыла три дистанции – 50, 100 и 200 метров брассом, но победила лишь на "полтиннике".

– Этот чемпионат России, наверное, самый сложный в вашей карьере?

– Это действительно так.

– Вы еще перед его началом говорили, что он будет тяжелым, поскольку толком к нему не подготовились. Почему так получилось?

– Непросто дались последние этапы Кубка мира (серия стартов в семи городах мира с сентября по ноябрь. – Прим. "СЭ"). Нога давала о себе знать, но морально я устала не меньше, чем физически. Даже фальстарты делала! А если я их делаю, значит, все, голова совсем поехала (смеется). После этого было длительное восстановление. По приезду в Америку, я начала плавать далеко не сразу. Долго ходила к физиотерапевту, лечили ногу. Из-за этого даже ни на одном старте перед отбором не выступила. Такого прежде не было, всегда где-то соревновалась, чтобы была возможность расплыться. Так что хорошо, что меня вообще допустили до этого чемпионата России. Сюда же, по идее, тоже надо отбираться, показать какие-то секунды. А я нигде не выступала. Но мне пошли навстречу.

Прилетела в Москву – снова заболела. В общем, все шло не так. Слава богу, что все это закончилось и я отобралась. Из-за нынешних результатов ничуть не переживаю. Знаю, что, если сделать все как надо – выйду на свои секунды. А такой чемпионат России, возможно, был даже нужен. У меня же постоянно что-то происходит, спокойно я не могу. Девчонки меня обыграли – теперь стимул появился. А то эмоций не хватало. Буду тренироваться злее.

– Когда вы начали готовиться к чемпионату России?

– Да я к нему особо не готовилась.

– Я так и понял.

– Обычно мы делали хоть какие-то жесткие тренировки, но на этот раз подготовка была очень мягкой. Мы сразу с папой это обговорили, что после чемпионата России будем делать куда более тяжелую работу. Была уверена, что на мир точно отберусь. Теперь буду знать, что в следующем году нужно быть к чемпионату России внимательнее.

Полное интервью с Ефимовой – здесь