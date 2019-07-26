"У меня были лучшие места на это все". Минаков – о мировом рекорде Дрессела

В полуфинале чемпионата мира на 100 м баттерфляем случилась сенсация. Калеб Дрессел побил рекорд мира (49,50) Майкла Фелпса (49,82), который стоял 10 лет. 17-летний россиянин Андрей Минаков, который квалифицировался в финал со вторым временем (50,94), рассказал об ощущениях от заплыва с Дресселом.

– У меня был лучший вид на это все, – пошутил Андрей. – На самом деле, думал, он плывет на 50 с маленькими, не думал, что все так серьезно. Последние метров 20 вообще на него не смотрел, и он, скорее всего, плыл в эти 20 м. Когда посмотрел на табло, был шокирован. Рядом со мной творилась история! Теперь у Майкла Фелпса остался один мировой рекорд – на 400 м комплексом. Когда-то это должно было случиться. Мне нужно тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, чтобы приблизиться к Дресселу. (Владимир Иванов)

Американец Дрессел побил рекорд Фелпса на дистанции 100 метров баттерфляем на ЧМ