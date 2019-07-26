Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на ЧМ

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 1.53,40.

Серебро взял американец Райан Мерфи (1.54,12), бронзу британец Люк Гринбенк (1.55,85).

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

200 м н/с

Финал

1. Евгений Рылов (Россия) - 1.53,40

2. Райан Мерфи (США) - 1.54,12

3. Люк Гринбенк (Великобритания) - 1.55,85

4. Радослав Кавецки (Польша) - 1.56,37

5. Ресуке Ирие (Япония) - 1.56,52

6. Джейкоб Пебли (США) - 1.56,72

7. Адам Телегди (Венгрия) - 1.56,86

8. Маркус Тормейер (Канада) - 1.58,50