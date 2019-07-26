Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на ЧМ

Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира в Кванджу. Он показал результат 1.53,40.
Серебро взял американец Райан Мерфи (1.54,12), бронзу британец Люк Гринбенк (1.55,85).
Плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
200 м н/с
Финал
1. Евгений Рылов (Россия) - 1.53,40
2. Райан Мерфи (США) - 1.54,12
3. Люк Гринбенк (Великобритания) - 1.55,85
4. Радослав Кавецки (Польша) - 1.56,37
5. Ресуке Ирие (Япония) - 1.56,52
6. Джейкоб Пебли (США) - 1.56,72
7. Адам Телегди (Венгрия) - 1.56,86
8. Маркус Тормейер (Канада) - 1.58,50
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