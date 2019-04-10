"Обидно, но все идет на пользу". Ефимова - о третьем месте на чемпионате России

Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что неудачное выступление на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России должно пойти ей на пользу. 27-летняя спортсменка стала третьей, показав результат 2 минуты 23,88 секунды, и не отобралась на ЧМ-2019 в этой дисциплине.

- Не произошло ничего, чего бы я не ожидала, - приводит ТАСС слова Ефимовой. - Я знала, что не готова, поэтому решила пойти ва-банк. С папой решили начать сильно и терпеть до последнего, но что-то пошло не так, видимо, слишком быстро начала. Обидно, но на своем опыте я убедилась - что бы со мной ни происходило, все идет на пользу.

Напомним, 200 метров брассом - коронная дистанция Ефимовой. На ней она завоевала бронзу Олимпиады-2012 и серебро Игр-2016, а также по два золота чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

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