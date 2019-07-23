"Не особо верю в честность Сунь Яна". Малютин – о скандальном китайце

На 200 м кролем третье место на чемпионате мира занял 20-летний россиянин Мартин Малютин. Вторую победу на чемпионате одержал скандальный китаец Сунь Янь, который является самой обсуждаемой фигурой этого чемпионата мира.

– Вы будете фотографироваться с ним на пьедестале? – вопрос Малютину.

– Я к этому нормально отношусь. Демаршей не будет.

– Признайтесь, вы верите в честность Сунь Яна?

– Не особо.

– Но обыгрывать его можно?

– Конечно, можно.

В феврале Сунь Ян разбил молотком свою допинг-пробу на глазах у офицеров допинг-контроля, возмутившись тем, что они неправильно оформили документы для внеплановой проверки.(Владимир Иванов)

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

200 м в/с

Финал

1. Сунь Ян (Китай) - 1.44,93

2. Кацухиро Мацумото (Япония) - 1.45,22

3. Мартин Малютин (Россия) - 1.45,63

3. Данкан Скотт (Великобритания) - 1.45,63

5. Филиппо Мегли (Италия) - 1.45,67

6. Клайд Льюис (Австралия) - 1.45,78

7. Доминик Козма (Венгрия) - 1.45,90