Панкратов — об участии россиян в чемпионате мира по короткой воде: «Вопросов гораздо больше, чем ответов»

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов поделился мыслями о возможном участии российских спортсменов в чемпионате мира по короткой воде в Будапеште в декабре.

«Вопрос по участию россиян в чемпионате мира по короткой воде в Будапеште в декабре пока открыт. Мы ведь хотим, чтобы на международные соревнования обязательно поехала сборная либо представительная большая команда. Но на сегодняшний день у нас всего пять человек имеют нейтральный статус. У нас непонятные критерии отбора и количество дистанций. Вопросов гораздо больше, чем ответов», — цитирует Панкратова RT.

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.