Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: полный медальный зачет на 12 августа
В этот день состоялись очередные финалы в плавании. Всего к завершению соревновательной программы 12 августа на чемпионате Европы было разыграно 49 комплектов наград.
Лидерство в общем медальном зачете сохраняет сборная Италии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B.
Медальный зачет чемпионата Европы на 12 августа: золото — серебро — бронза (всего)
|1
|Великобритания
|10
|3
|5
|18
|2
|Италия
|9
|9
|13
|31
|3
|Германия
|8
|7
|8
|23
|4
|Россия
|7
|6
|7
|20
Также в медальном зачете представлены Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Греция и другие страны, а также нейтральные спортсмены. Франция к завершению программы 12 августа имела одну золотую медаль.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.
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