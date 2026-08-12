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Плавание

12 августа, 22:43

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2026: полный медальный зачет на 12 августа

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Егор Корнев.
Фото Getty Images
В среду, 12 августа, в Париже продолжился чемпионат Европы по водным видам спорта 2026 года.

В этот день состоялись очередные финалы в плавании. Всего к завершению соревновательной программы 12 августа на чемпионате Европы было разыграно 49 комплектов наград.

Лидерство в общем медальном зачете сохраняет сборная Италии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе — в официальном зачете они обозначены как Neutral Athletes B.

Медальный зачет чемпионата Европы на 12 августа: золото — серебро — бронза (всего)

1 Великобритания 10 3 5 18
2 Италия 9 9 13 31
3 Германия 8 7 8 23
4 Россия 7 6 7 20

Также в медальном зачете представлены Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Греция и другие страны, а также нейтральные спортсмены. Франция к завершению программы 12 августа имела одну золотую медаль.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. В программу турнира входят соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.

Чемпионат Европы по водным видам спорта: последние новости соревнований в 2026 году, расписание, результаты и статистика

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