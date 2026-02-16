16 февраля, 23:06

Жена Александра Большунова заявила о вере в его возвращение на международные турниры

Анна Большунова, супруга трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, отметила, что отстранение от международных стартов забирает у него лучшие годы, однако выразила уверенность, что лыжник еще сможет вернуться и показать свою силу.

«Переживали вместе. Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий, к сожалению. Мы поддерживаем его с дочерью Евой. Но он сильный человек, поэтому я еще верю в то, что он покажет, на что способен», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

Ранее выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию лыжника на решение о непредоставлении ему нейтрального статуса. В суде пояснили, что данное дело не подпадает под юрисдикцию выездной панели, поскольку она рассматривает только споры, возникшие во время Олимпиады и в течение десяти дней до церемонии открытия Игр.

Супруга спортсмена также призналась, что пока не представляет, как будет организована жизнь семьи после возвращения к международным стартам.

«Пока не понимаю, но мы будем делать все возможное, чтобы как можно чаще летать с Сашей. Однако Ева у нас очень общительная, и ей нужно быть со сверстниками. Если мы уезжаем на три-четыре дня, она уже просит вернуться в сад. Воспитатели говорят, что когда она возвращается после долгой поездки, то становится очень тактильной, ей нужно всех обнять. Будем стараться угодить всем. Саше тоже трудно без дочери и жены, он все тяжелее переносит поездки без нас — так же, как и мы», — добавила она.

Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Комиссия Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отклонила заявку Большунова на получение нейтрального статуса, который позволил бы ему выступать на Олимпиаде-2026. Апелляция спортсмена в CAS также не была рассмотрена.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Олимпиада-2022 в Пекине. Он завоевал золото в скиатлоне, эстафете 4?10 км и гонке на 50 км.

Источник: РИА «Новости»
