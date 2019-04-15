Юрий Бородавко: "У норвежцев много представителей в FIS - они предлагают удобный им календарь"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что у норвежцев очень много представителей в Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые предлагают удобный календарь для представителей этой страны.

- Нас ознакомили с проектом календаря следующего сезона, – приводят слова Бородавко "Известия". – На мой взгляд, в нем нет перегибов. Если он так и будет согласован, то шансы проявить себя будут у лыжников, которые бегают длинные дистанции.

В этом году, конечно, все делалось в угоду телевидению, где выгодно показывать именно короткие гонки – спринты и масс-старты. Во многом поэтому норвежец Клебо и выиграл общий зачет КМ. У норвежцев очень много представителей в комитетах FIS, которые предлагают удобный им календарь. И это в корне неправильно.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в австрийском Зефельде сборная России завоевала восемь медалей: пять серебряных и три бронзы.

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