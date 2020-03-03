Один из лидеров сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с лыжами своего соотечественниками Александра Большунова, который недавно упустил титул «Ски-тура» из-за ошибки тренеров и смазчиков в сложных погодных условиях.

— С какими чувствами следили за развязкой «Ски-Тура», когда вся наша сборная влетела с лыжами?

— Хочу сказать, что мне очень обидно за все, что было сказано в адрес сервисеров. Когда мы побеждаем, про них почти никто не вспоминает. А ведь на результат работает вся сборная: доктора, массажисты, физиотерапевты. И я видел, как пашет наш сервис. Мужики реально бегают в мыле. Обкатывают по 20 пар лыж.

Давайте спортсмены сами будут все делать? И что получится? Тогда начнем их ценить. Да, у всех бывают запарки. Но лучше сейчас, чем на Олимпийских играх. Эта гонка была не решающей в борьбе за Кубок мира.

Мне очень не понравилось, что столько грязи вылили на сервисеров. Вот мы давно работаем с Женькой Уфтиковым. И у меня всегда есть на выбор несколько пар. Если мне что-то не нравится, мы идем с ним вместе и катаем. У нас есть диалог, решаем сообща. И у всех так. Зачем искать крайних?

— Когда-нибудь срывались на Уфтикова? У всех сервисеров бывали залеты.

— На чемпионате Норвегии был случай, когда сказал ребятам, что хочу сегодня хорошенько поработать. Вышел на скиатлон и на классике была жесть: на меня либо наезжали на спусках, либо кричали «гоп», чтобы отошел. В итоге на переобувание приехал 30-м, а после «конька» финишировал десятым. Сервисеры после финиша бежали от меня: «Не бей, не бей, ты же сам хотел поработать». Блин, ну не настолько же (смеется).

Но если серьезно, никаких проблем и тогда не было, я все понимал. (Владимир Иванов)

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