Три россиянки из пяти вышли в полуфинал спринта на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Россиянки Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева вышли в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски».

Напомним, что по итогам квалификации пять россиянок попало в четвертьфинал турнира.

Христина Мацокина и Алина Жамбалова не смогли пройти дальше.

Финальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира и предпоследнего дня «Тур де Ски» пройдет позже сегодня.