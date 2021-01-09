Три россиянки из пяти вышли в полуфинал спринта на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме
15:36
Россиянки Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева вышли в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски».
Напомним, что по итогам квалификации пять россиянок попало в четвертьфинал турнира.
Христина Мацокина и Алина Жамбалова не смогли пройти дальше.
Финальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира и предпоследнего дня «Тур де Ски» пройдет позже сегодня.
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