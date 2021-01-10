Ступак после «Тур де Ски» поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира
19:58
Россиянка Юлия Ступак после второго места на многодневке «Тур де Ски» поднялась на вторую позицию в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. У российской лыжницы 802 очка. На первом месте победитель «Тур де Ски» Джесси Диггинс с 932 очками, третья — еще одна американка Рози Бреннан (794 очка).
Победитель прошлого сезона Тереза Йохауг, не принимавшая участия во многодневке из-за эпидемии коронавируса, опустилась на 15-е место (301 очко).
Общий зачет (ж)
1. Джессика Диггинс (США) — 932
2. Юлия Ступак (Россия) — 802
3. Рози Бреннан (США) — 794
4. Татьяна Сорина (Россия) — 780
5. Эбба Андерссон (Швеция) — 671
6. Наталья Непряева (Россия) — 658
... 15. Тереза Йохауг (Норвегия) — 301
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