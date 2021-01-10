Ступак после «Тур де Ски» поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира

Россиянка Юлия Ступак после второго места на многодневке «Тур де Ски» поднялась на вторую позицию в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам. У российской лыжницы 802 очка. На первом месте победитель «Тур де Ски» Джесси Диггинс с 932 очками, третья — еще одна американка Рози Бреннан (794 очка).

Победитель прошлого сезона Тереза Йохауг, не принимавшая участия во многодневке из-за эпидемии коронавируса, опустилась на 15-е место (301 очко).

Общий зачет (ж)

1. Джессика Диггинс (США) — 932

2. Юлия Ступак (Россия) — 802

3. Рози Бреннан (США) — 794

4. Татьяна Сорина (Россия) — 780

5. Эбба Андерссон (Швеция) — 671

6. Наталья Непряева (Россия) — 658

... 15. Тереза Йохауг (Норвегия) — 301