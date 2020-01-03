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Стина Нильссон снялась с «Тур де Ски». У нее обнаружили трещину в ребре

10:55
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Шведка Стина Нильссон снялась с «Тур де Ски». У нее обнаружили трещину в ребре, сообщает Aftonbladet. Она вернулась в Швецию, где прошла углубленное медицинское обследование. Предварительно лыжница пропустит один-два месяца.

На первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария) она заняла 24-е место и не смогла сдержать слез. В этом сезоне она стала второй в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Планице (Словения).

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