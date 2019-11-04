Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал о подготовке к сезону и о проблемах со здоровьем, которые были у него летом.

— Старею, что тут скажешь. Тренировочные объемы растут, организм не всегда с ними справляется. Но сейчас уже все нормально. Завтра уезжаю на вкатку в Финляндию.

— Что за проблемы со спиной у вас были летом?

— Мышечные спазмы, ничего особенного. Маркус (тренер Устюгова Маркус Крамер — Прим. «СЭ») говорит, что нужно больше массажа и физиопроцедур. У нас в команде появился новый доктор, есть очень хороший физиотерапевт. Я всем этим пользуюсь, но к сожалению, не всегда помогает. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Сергея Устюгова — здесь.