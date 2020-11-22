Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира в финской Руке. Заявку в своем Instagram огласила глава ФЛГР Елена Вяльбе. В состав не вошел двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

Мужчины: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова.

Первый этап пройдет с 27 по 29 ноября.