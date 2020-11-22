Большунов и Непряева — в составе сборной России на первый этап Кубка мира, Устюгов — нет
17:06
Стал известен состав сборной России на первый этап Кубка мира в финской Руке. Заявку в своем Instagram огласила глава ФЛГР Елена Вяльбе. В состав не вошел двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.
Мужчины: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев
Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова.
Первый этап пройдет с 27 по 29 ноября.
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