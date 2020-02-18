Норвежец Симен Хегстад Крюгер назвал случайностью падение в полуфинале спринта на «Ски туре». Крюгер наехал на лыжу россиянину Александру Большунову, оба упали и не вышли в финал. Большунов заявил, что Крюгер сделал это нарочно, чтобы помочь партнерам по сборной Норвегии.

— Мы слишком близко подошли друг к другу, — цитирует NRK Крюгера. — Мне показалось, что он позволит мне пройти вперед, а затем у нас произошло падение. Разумеется, это не предназначалось для Большунова. Это было ненамеренно, вне зависимости от того, кто это был.

— Большунов в ярости, он считает, что Норвегия ведет себя нечестно, что вы думаете на этот счет?

— Думаю, что он понимает, что такое происходит в спринте. Это был несчастный случай.