Симен Хегстад Крюгер: «Контакт с Большуновым — несчастный случай»
Норвежец Симен Хегстад Крюгер назвал случайностью падение в полуфинале спринта на «Ски туре». Крюгер наехал на лыжу россиянину Александру Большунову, оба упали и не вышли в финал. Большунов заявил, что Крюгер сделал это нарочно, чтобы помочь партнерам по сборной Норвегии.
— Мы слишком близко подошли друг к другу, — цитирует NRK Крюгера. — Мне показалось, что он позволит мне пройти вперед, а затем у нас произошло падение. Разумеется, это не предназначалось для Большунова. Это было ненамеренно, вне зависимости от того, кто это был.
— Большунов в ярости, он считает, что Норвегия ведет себя нечестно, что вы думаете на этот счет?
— Думаю, что он понимает, что такое происходит в спринте. Это был несчастный случай.
Сегодня, 18 февраля 2020 года, в г. Аре (Швеция) прошел очередной соревновательный день в рамках СкиТура 2020 года. Спортсмены состязались в спринте свободным стилем. Особенность трассы в том, что в старт и финиш находятся в разных местах — старт внизу горнолыжной горы, а финиш гораздо выше по склону. По времени спортсмены тратили в среднем 1 минуту от подножья до финишной черты. Среди женщин победила Тереза Йохауг (Норвегия), второе место у Хейди Венг (Норвегия), третье у Астрид Якобсен (Норвегия). 4. Йонна Сюндлинг (Швеция), 5. Надин Фаендрих (Швейцария), 6. Линн Сван (Швеция). Россиянки:50-я Кирпиченко Яна (Алтайский край/Красноярский край), 50-я Нечаевская Анна (Республика Татарстан), 53-я Иксанова Алия (Республика Татарстан), 58-я Головань Диана (Республика Хакасия), 62-я Жамбалова Алиса (Республика Бурятия). Среди мужчин победил Йоханнес Клебо (Норвегия), второй Федерико Пеллегрино (Италия), третий Рено Джей (Франция).4. Паал Голберг (Норвегия), 5. Лука Шанава (Франция), 6. Ерик Вальнес (Норвегия). Александр Большунов прекрасно начал гонку в полуфинале, но Симен Крюгер наступил ему на лыжу и оба спортсмена упали, потеряв возможность бороться за выход в финал. Россияне: 8-й Большунов Александр (Архангельская область), 10-й Спицов Денис (Тюменская область), 21-й Мельниченко Андрей (Красноярский край), 22-й Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия), 29-й Ларьков Андрей (Республика Татарстан). 33-й Ретивых Глеб (Тюменская область), 38-й Якимушкин Иван (Тюменская область), 57-й Белов Евгений (Тюменская область). @LUKOIL @uc_rusal @_di_ciliegi @bosco_ru @blizeyewear @rukkasport @russianskiteam @KinetiXx-Sports @salomonnordic #лыжныегонки #лыжныйспорт #weareskiing #livetoski @fischernordic @atomicnordic @rossignolnordic @madshus1906