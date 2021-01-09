Шесть российских лыжников вышли в полуфинал спринта в Валь-ди-Фьемме
16:02
Шесть российских лыжников вышли в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски».
Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Артем Мальцев поборются за выход в финал.
Напомним, что по итогам квалификации девять россиян попали в четвертьфинал турнира.
Дальше не прошли Евгений Белов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин.
Финальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира и предпоследнего дня «Тур де Ски» пройдет позже сегодня.
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