Шесть российских лыжников вышли в полуфинал спринта в Валь-ди-Фьемме

Шесть российских лыжников вышли в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски».

Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Артем Мальцев поборются за выход в финал.

Напомним, что по итогам квалификации девять россиян попали в четвертьфинал турнира.

Дальше не прошли Евгений Белов, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин.

Финальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира и предпоследнего дня «Тур де Ски» пройдет позже сегодня.