Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Сергей Устюгов — Губерниеву: «Биатлон настолько популярный, что лыжника от биатлониста отличить не могут»

17:41
Сергей Устюгов. Фото AFP
Сергей Устюгов. Фото AFP

Российский лыжник Сергей Устюгов ответил в комментариях Instagram комментатору Дмитрию Губерниеву, заявившему о популярности биатлона. Устюгов обратил внимание на ошибку телевизионщиков, которые в сюжете о дисквалификации его однофамильца биатлониста Евгения Устюгова показали фото Сергея.

В комментариях отметился Губерниев, который написал: «Сергей, биатлон популярный! А лыжи — не очень, особенно если я не комментирую».

«Настолько популярный, что лыжника от биатлониста ваши коллеги отличить не могут», — ответил Сергей Устюгов и добавил: «Попрошу всех любителей Дмитрия перейти к нему на страничку».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CAMsMZAgJS5/?igshid=663a1w4eogou

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир