Российский лыжник Сергей Устюгов ответил в комментариях Instagram комментатору Дмитрию Губерниеву, заявившему о популярности биатлона. Устюгов обратил внимание на ошибку телевизионщиков, которые в сюжете о дисквалификации его однофамильца биатлониста Евгения Устюгова показали фото Сергея.

В комментариях отметился Губерниев, который написал: «Сергей, биатлон популярный! А лыжи — не очень, особенно если я не комментирую».

«Настолько популярный, что лыжника от биатлониста ваши коллеги отличить не могут», — ответил Сергей Устюгов и добавил: «Попрошу всех любителей Дмитрия перейти к нему на страничку».