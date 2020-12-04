Российский лыжник Черноусов получил паспорт гражданина Швейцарии

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в составе сборной России, лыжник Илья Черноусов сообщил, что получил гражданство Швейцарии.

«Рад сообщить, что я получил швейцарское гражданство и буду выступать за клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Горжусь, что буду выступать под флагом Швейцарии», — написал у себя в Instagram Черноусов, выложив фотографию с паспортом Швейцарии.

34-летний лыжник не выступает за сборную России с 2016 года. Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, пара воспитывает двух дочерей.