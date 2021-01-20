Норвежская лыжница получила призовые за победу спустя шесть лет после гонки

Норвежская лыжница Мартине Хаген получила призовые за победу на этапе Кубка мира-2015 в Рыбинске после дисквалификации россиянки Юлии Чекалевой, сообщает Dagbledat. В скиатлоне Хаген приехала к финишу второй после Чекалевой, но позже россиянка была дисквалифицирована после доклада Маклерена.

«Признаюсь, уже никто не ожидал получить призовых. Я даже не боролась за них сильно, понимая, что этих денег мне не увидеть», — заявила Хаген в интервью изданию.

Это стало возможным после того, как Чекалева вернула свои призовые за ту гонку. Эта победа стала единственной для Хаген на этапах Кубка мира.