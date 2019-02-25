Никита Крюков: "Устюгов оказался не готов отработать на золото"

Российский лыжник и олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков в эксклюзивном интервью "СЭ" оценил шансы национальной команды, если бы Сергей Устюгов участвовал в командном спринте на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

– Участие Сергея Устюгова в тимспринте могло что-то изменить?

– Только то, что серебро завоевал бы не Глеб Ретивых, а Сергей Устюгов.

– Два года назад в Лахти он выступал против вашей кандидатуры, сейчас выступил против самого себя. Не должно ли последнее слово за тренерами оставаться?

– Я считаю, что тренеры могли либо настоять, либо уговорить Устюгова бежать командник. Но раз он сам отказался, значит, чувствует что-то не то в своем состоянии. Винить его ни в коем случае не стоит, он лишил самого себя медали. Но нужна ли ему серебряная медаль? А отработать на золото, видимо, Устюгов оказался не готов, – сказал Крюков. (Андрей Шитихин)

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