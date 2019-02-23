Наталья Непряева: "Допинговая история не изменила моего отношения к Йохауг"

Российская лыжница Наталья Непряева – о бронзе в скиатлоне на чемпионате мира.

- На второй половине дистанции о чем думали?

- На "коньке" я думала только о том, что не могу быть четвертой. Знала, что не прощу себе, если займу это место.

- Пытались убежать от Якобсен и Остберг, чтобы обезопасить себя от этого?

- Если честно – нет (смеется). Юрий Викторович кричал мне про тактику, но тут уж у кого есть силы, тот и убегает. Вот Ингвид на последнем подъеме пошла вперед – и я уже ничего не могла сделать.

- С Йохауг тоже сейчас ничего нельзя сделать?

- Нет, пока нет. Думаю, в следующем году с ней можно будет бороться. Но вот в этом, к сожалению, на дистанции она своего не отдаст.

- Каково выходить на старт зная, что есть человек, который почти наверняка победит?

- Это классно, когда есть человек, который мотивирует тебя двигаться вперед. Стараешься тянуться за ней.

- Допинговая история изменила ваше отношение к Йохауг?

- Нет, я считаю, что Тереза стойко перенесла эту ситуацию и то, что случилось с ней – врагу не пожелаешь. Я ей почему-то верю. Она доказала, что не только сильный спортсмен, но еще сильна и духом. Уверена, что 80 процентов спортсменок сломались бы после того, что пережила она. (Владимир Иванов)