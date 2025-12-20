Терентьев победил в спринте на четвертом этапе Кубка России
Лыжник Александр Терентьев 3.18,7 стал победителем спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске.
Терентьев прошел дистанцию за 3 минуты 18,74 секунды.
Второе место занял Константин Тиунов, который отстал на 1,04 секунды. На третьей строчке гонку завершил Сергей Ардашев с отставанием 1,17 секунды. Четвертым стал Александр Большунов, отстав на +3,74 секунды.
Терентьев и Большунов по неизвестным причинам стартовали спустя несколько секунд после остальных участников.
Лыжные гонки
Кубок России
4-й этап, Ижевск
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Александр Терентьев — 3 минуты 18,74 секунды
2. Константин Тиунов — 1,04
3. Сергей Ардашев — 1,17
4. Александр Большунов — 3,74
5. Владислав Осипов — 6,68
6. Александр Бакуров — 8,43