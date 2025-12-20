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Лыжные гонки

20 декабря 2025, 14:27

Терентьев победил в спринте на четвертом этапе Кубка России

Терентьев победил в спринте на этапе Кубка России в Ижевске, Тиунов и Ардашев — в тройке, Большунов — 4-й
Руслан Минаев

Лыжник Александр Терентьев 3.18,7 стал победителем спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске.

Терентьев прошел дистанцию за 3 минуты 18,74 секунды.

Второе место занял Константин Тиунов, который отстал на 1,04 секунды. На третьей строчке гонку завершил Сергей Ардашев с отставанием 1,17 секунды. Четвертым стал Александр Большунов, отстав на +3,74 секунды.

Терентьев и Большунов по неизвестным причинам стартовали спустя несколько секунд после остальных участников.

Лыжные гонки

Кубок России

4-й этап, Ижевск

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Александр Терентьев — 3 минуты 18,74 секунды

2. Константин Тиунов — 1,04

3. Сергей Ардашев — 1,17

4. Александр Большунов — 3,74

5. Владислав Осипов — 6,68

6. Александр Бакуров — 8,43

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Александр Большунов
Александр Терентьев
Сергей Ардашев
Константин Тиунов
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