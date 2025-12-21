Крупицкая выиграла гонку раздельным стартом на этапе Кубка России в Ижевске

Лыжница Евгения Крупицкая стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске.

Крупицкая преодолела дистанцию в 15 км за 44 минуты 44,5 секунды.

Второе место заняла Алина Пеклецова, отстав на 5,4 секунды. Третьей финишировала Анастасия Кулешова с отставанием в 51,9 секунды.

Вероника Степанова снялась по ходу гонки из-за повреждения.

Лыжные гонки

Кубок России

4-й этап, Ижевск

15 км, классический стиль

Женщины

Топ-5

1. Евгения Крупицкая — 44 минуты 44,5 секунды

2. Алина Пеклецова +5,4 секунды

3. Анастасия Кулешова +51,9

4. Лидия Горбунова +1.09,8

5. Екатерина Шибекина +1.30,5