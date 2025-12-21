21 декабря 2025, 11:18

Крупицкая выиграла гонку раздельным стартом на этапе Кубка России в Ижевске

Руслан Минаев
Евгения Крупицкая.
Фото ФЛГР

Лыжница Евгения Крупицкая стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске.

Крупицкая преодолела дистанцию в 15 км за 44 минуты 44,5 секунды.

Второе место заняла Алина Пеклецова, отстав на 5,4 секунды. Третьей финишировала Анастасия Кулешова с отставанием в 51,9 секунды.

Вероника Степанова снялась по ходу гонки из-за повреждения.

Лыжные гонки

Кубок России

4-й этап, Ижевск

15 км, классический стиль

Женщины

Топ-5

1. Евгения Крупицкая — 44 минуты 44,5 секунды

2. Алина Пеклецова +5,4 секунды

3. Анастасия Кулешова +51,9

4. Лидия Горбунова +1.09,8

5. Екатерина Шибекина +1.30,5

Кузнецов дисквалифицирован, Буше начал жаловаться
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
СКА горит ЦСКА 0-2, Ларионов на грани отставки
Почему Рид Буше уехал из «Автомобилиста» домой
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Нужно ли отдавать детей в спорт? Алексей Столяров и Вера Бондарева — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Ак Барс» победил, «Нефтехимик» готов к сенсации
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Степанова из-за травмы снялась с гонки раздельным стартом на этапе Кубка России в Ижевске

Сергей Ардашев выиграл классическую «разделку» на 20 км

