Крупицкая выиграла гонку раздельным стартом на этапе Кубка России в Ижевске
Лыжница Евгения Крупицкая стала победительницей гонки с раздельным стартом классическим стилем на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Ижевске.
Крупицкая преодолела дистанцию в 15 км за 44 минуты 44,5 секунды.
Второе место заняла Алина Пеклецова, отстав на 5,4 секунды. Третьей финишировала Анастасия Кулешова с отставанием в 51,9 секунды.
Вероника Степанова снялась по ходу гонки из-за повреждения.
Лыжные гонки
Кубок России
4-й этап, Ижевск
15 км, классический стиль
Женщины
Топ-5
1. Евгения Крупицкая — 44 минуты 44,5 секунды
2. Алина Пеклецова +5,4 секунды
3. Анастасия Кулешова +51,9
4. Лидия Горбунова +1.09,8
5. Екатерина Шибекина +1.30,5
