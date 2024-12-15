Семиков стал первым в гонке преследования на этапе Кубка России в Чусовом, Большунов — второй
Лыжник Илья Семиков стал победителем гонки преследования классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом. Он преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 24,4 секунды.
Вторым финишировал Александр Большунов с отставанием в 29,8 секунды. На третьем месте расположился Сергей Ардашев (+48,7).
Ранее в женской гонке победила Елизавета Маслакова. Второе место заняла Екатерина Смирнова, третье — Дарья Непряева.
Следующий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 22 по 23 декабря в Кирово-Чепецке.
Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
3-й этап
Чусовой
Мужчины. 15 км, гонка преследования, классический стиль (топ-6)
1. Илья Семиков — 38.24,4
2. Александр Большунов — 29,8
3. Сергей Ардашев — 48,7
4. Савелий Коростелев — 49,5
5. Иван Горбунов — 49,8
6. Александр Терентьев — 51,0