Евгений Дементьев прокомментировал победу Большунова на этапе Кубка мира в Давосе

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в беседе с «СЭ» прокомментировал победу Александра Большунова на этапе Кубка мира в Давосе. Второе и третье место в индивидуальной гонке также заняли россияне — Андрей Мельниченко и Артем Мальцев.

— Отсутствие скандинавов в Давосе не умаляет победу Большунова. Александр здесь пошел сразу ва-банк, показал отрыв от второго места, тем самым доказав, что он был готов бороться с любым скандинавом. У него была задача работать на максимум. Не удалось ему вчера победить в спринте, потому что Пеллегрино — один из сильнейших спринтеров, это не удивило, и было вполне предсказуемо, что Федерико выиграет. После сегодняшней гонки замечательные впечатления. Всегда приятно видеть, что в десятке у нас шесть человек. В принципе, это прогнозировалось, что так и будет, если не будет скандинавов. Так оно и вышло.

(Екатерина Звенигородская)