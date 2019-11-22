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Эстберг пропустит старт сезона по личным причинам

11:06

Двукратная олимпийская чемпионка и действующая обладательница Кубка мира Ингвильд Флугстад Эстберг пропустит старт сезона из-за проблем со здоровьем. По словам норвежки, есть проблемы со здоровьем.

— Так получилось, что сейчас я не могу выступать. Мне очень жаль. Есть проблемы со здоровьем, — приводит слова Эстберг NRK. - Поэтому пока лучше сделать паузу. Я серьезно тренировалась, но сейчас мне нужен отдых. Не хочу говорить подробности. Это личное. Надеюсь, все уладится как можно быстрее и я смогу вернуться.

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