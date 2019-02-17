Елена Вяльбе: "Российские лыжники выполнили план подготовки перед чемпионатом мира"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники выполнили план подготовки перед чемпионатом мира, который пройдет в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

- Мы надеемся, что ребята подходят к чемпионату мира в хорошей форме, - сказала Вяльбе в интервью ТАСС. - Подготовка перед чемпионатом мира проведена, все, что планировалось, мы сделали. Когда спортсмены на подиуме, это вселяет в них уверенность.

Напомним, в воскресенье Наталья Непряева завоевала бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии, а Александр Большунов - золото.

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