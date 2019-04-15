Елена Вяльбе: "Не понимаю, почему скиатлона нет на этапах Кубка мира"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что скиталон должен проводиться на этапах Кубка мира.

– Я не понимаю, почему скиатлон есть в программе Олимпийских игр и чемпионатов мира, но его нет на этапах КМ, – цитируют Вяльбе "Известия". – Где спортсменам надо набирать практику? В FIS объясняют это просьбами развивающихся стран. У них якобы маленькие стадионы, поэтому они не могут провести скиатлон на чемпионате страны. На мой взгляд, это отговорки. Лидеры мирового лыжного спорта – Россия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Это немаленькие страны, и у них есть возможность проводить скиатлон.

В завершившемся сезоне скиатлон не был представлен в программе Кубка мира.