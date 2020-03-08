Елена Вяльбе: «Ларьков просто простыл»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула: простудное заболевание российского лыжника Андрея Ларькова, из-за которого он не смог стартовать на этапе Кубка мира в Осло, нельзя связывать с коронавирусом.

В воскресенье в Осло прошла гонка с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем. Ларьков не вышел на старт из-за болезни.

— Хочу всех предостеречь, чтобы не началась шумиха: человек проснулся утром с температурой, улетел домой, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Приедет домой, конечно, чтобы сдать анализы, что в этом такого? Человек просто простыл, а там видно будет. Мне кажется, сейчас все, кто прилетают в Москву, проходят какие-то проверки.