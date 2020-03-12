Чепалова рассказала об истории с лишением звания почетного гражданина Комсомольска-на-Амуре

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова в интервью «СЭ» поделилась историей о том, как ее лишили выплат, полагающимся почетным гражданам Комсомольска-на-Амуре.

— За что вас недавно лишили титула почетного гражданина родного Комсомольска-на-Амуре?

— Мне вручили это звание еще много лет назад, как человеку, который прославил этот край. Все эти годы я получала причитающуюся к «почетному гражданству» зарплату. Но теперь местные депутаты решили, что городу незачем платить людям, которые на данный момент там не живут. Администрация так и сказала: титул мы не отбираем, только денег больше не будет.

— Сколько платили?

— Семь тысяч рублей. Я без них, конечно, проживу. Если б только знать, что теперь эта сумма пойдет на строительство дорог, например. А не куда-то еще... (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Юлии Чепаловой — здесь.