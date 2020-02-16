Большунов стал вторым в гонке преследования в Эстерсунде

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он уступил норвежцу Полю Голбергу, ставшему первым, всего 0,3 секунды.

Третье место занял норвежец Эмиль Нюэнг.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

«Ски тур»

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (К)

1. Поль Гольберг (Норвегия) — 34.50,8

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0,3

3. Эмиль Нюэнг (Норвегия) — 2,1

4. Шур Рете (Норвегия) — 2,5

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 7,3

6. Финн Крог (Норвегия) — 39,3

12. Иван Якимушкин (Россия) — 58,3

14. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.02,0

15. Денис Спицов (Россия) — 1.05,7

16. Андрей Ларьков (Россия) — 1.06,9

17. Евгений Белов (Россия) — 1.07,3

20. Сергей Устюгов (Россия) — 1.40,5

25. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.15,0

30. Артем Мальцев (Россия) — 2.45,4

59. Глеб Ретивых (Россия) — 4.49,6