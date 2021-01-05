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Большунов: «Норвежские лыжники? Чего мне их бояться?»

11:59
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Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о возвращении сборной Норвегии на Кубок мира после многодневки «Тур де Ски».

«Чего мне их бояться? Нам здесь тоже нелегко приходится. У нас каждое соревнование идет как тренировка, причем хорошая тренировка», — сказал в эфире NRK Большунов.

Большунов возглавляет общий зачет «Тур де Ски» после трех этапов. Сборная Норвегии в полном составе пропускает многодневку из-за пандемии коронавируса.

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