Большунов до сих пор не получил призовые за победу в марафоне в Холменколлене

Организаторы марафона в норвежском Холменколлене из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса до сих пор не выплатили призовые лыжникам, включая россиянина Александра Большунова, сообщает NRK.

Забег на 50 километров прошел 8 марта. Большунов выиграл ту гонку. За победу россиянин должен был получить 10 тысяч швейцарских франков.

Этот этап стал заключительной гонкой Кубка мира из-за отмены последующих соревнований в связи эпидемиологической ситуацией.

Большунов в минувшем сезоне стал первым в современной истории России обладателем Большого хрустального глобуса.