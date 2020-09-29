Встреча команд России и Белоруссии пройдет 10-11 октября

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила, что матчевая встреча сборных России и Белоруссии запланирована на 10-11 октября и должна пройти в рамках Кубка России в Москве.

Кубок России по художественной гимнастике пройдет в Москве с 7 по 13 октября. Первоначально планировалось, что турнир в середине сентября примет Алушта, но затем было принято решение перенести соревнования в Москву.

«В рамках Кубка России у нас с 10 по 11 октября состоится матчевая встреча Россия — Белоруссия, — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой. — Наши страны договорились, что команды по нескольким видам спорта будут встречаться на дружеских соревнованиях, в том числе по художественной гимнастике. Мы решили в рамках Кубка России сделать эти соревнования. Пять человек в индивидуальных и групповых упражнениях».

В соревнованиях примут участие как взрослые спортсменки, так и юниорки.