Чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью «СЭ» рассказала о прогрессе лидеров сборной России сестер Авериных и об их олимпийских перспективах.

— Так они раскрылись! Когда они были маленькими, возможно, действительно там была больше погоня за элементами. Но девушки ведь растут, и глазки у них горят сейчас совсем по-другому. Что произойдет и как они расцветут еще за год — это очень интересно. Я ценю, что у сестер нет штампов. Одно упражнение может быть лиричным, другое — шкодным и даже немного хулиганским. Это же круто, когда ты можешь себе позволить быть разной. (Наталья Марьянчик)

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