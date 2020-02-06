Солдатова прокомментировала попытку самоубийства
13:20
Российская гимнастка Александра Солдатова назвала свой поступок глупостью, сообщает Telegram-канал Mash.
Титулованная 21-летняя спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после, как сообщалось ранее, попытки покончить с собой: на ее руках были обнаружены порезы.
«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — цитирует Mash слова Солдатовой.
Отмечается, что в машине скорой помощи Солдатова вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем. Сейчас состояние гимнастки оценивается как удовлетворительное.
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