Солдатова прокомментировала попытку самоубийства

Российская гимнастка Александра Солдатова назвала свой поступок глупостью, сообщает Telegram-канал Mash.

Титулованная 21-летняя спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после, как сообщалось ранее, попытки покончить с собой: на ее руках были обнаружены порезы.

«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — цитирует Mash слова Солдатовой.

Отмечается, что в машине скорой помощи Солдатова вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем. Сейчас состояние гимнастки оценивается как удовлетворительное.