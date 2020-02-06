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Солдатова прокомментировала попытку самоубийства

13:20
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российская гимнастка Александра Солдатова назвала свой поступок глупостью, сообщает Telegram-канал Mash.

Титулованная 21-летняя спортсменка оказалась в НИИ Склифосовского после, как сообщалось ранее, попытки покончить с собой: на ее руках были обнаружены порезы.

«Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу», — цитирует Mash слова Солдатовой.

Отмечается, что в машине скорой помощи Солдатова вела себя адекватно и очень сожалела о произошедшем. Сейчас состояние гимнастки оценивается как удовлетворительное.

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