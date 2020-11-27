Гимнастка Солдатова рассказала, что «пережила ад» в борьбе с булимией

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала у себя в Instagram о том, как справилась с расстройством пищевого поведения.

«Я пережила ад. Я очень эмоциональный и чувствительный человек. Поэтому все мои переживания во что-то «выливались», а когда ты спортсмен, то этих переживаний становится еще больше», — описала спортсменка свое состояние во время болезни.

Спортсменка считает, что нужно делиться своими проблемами с близкими, чтобы снизить риск развития болезни.

«Чтобы помочь себе, достаточно просто поделиться с близким человеком. Просто скажите маме, папе, лучшему другу, кому угодно, но главное — скажите! Я два года держала в себе и ничем хорошим это не закончилось. Страдала, мучилась, рыдала по ночам, а утром шла на тренировки.

Говорите со своими близкими, говорите, что с вами не так! Даже если вам кажется, что это бред и что никто не поймёт. Это не так! Всегда найдётся тот, кто поймет и сможет вам помочь", — добавила Солдатова.