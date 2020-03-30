В Чечне с распространением коронавируса борются вооруженные сотрудники полиции

В Чечне улицы патрулируют сотрудники полиции в черных масках, вооруженные палками, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, сотрудникам выдали полипропиленовые палки, с ними они патрулируют улицы, а также останавливают и проверяют автомобили с номерами других регионов с целью предотвратить распространение коронавируса.

С 29 марта в Чечне был введен карантин, жителям региона разрешено покидать дома только в случае, если необходимо приобрести продукты или лекарства, а также при наличии необходимых медицинских показаний.

30 марта в Москве был введен режим самоизоляции. Ранее ограничения касались только пенсионеров, теперь — всех без исключения жителей Москвы. Гражданам запрещено покидать дома, введены наказания за нарушение карантина в виде денежных штрафов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.