Станислав Поздняков: "Уверен, что Минск и Беларусь проведут соревнования на высочайшем уровне"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков – об открытие II Европейских игр. Руководитель отметил, что Минск проведет турнир на высоком уровне.

– Для нас большая честь видеть всех в Доме болельщиков команды России. Как всегда бывает в большой семье, важно, чтобы мы были вместе в моменты побед и возможных поражений. Желаю нам стать свидетелями ярких и бескомпромиссных поединков на этих Играх – вторых по значимости после Олимпиады. Уверен, что Минск и Беларусь проведут соревнования на высочайшем уровне. (Дмитрий Симонов)​