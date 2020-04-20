Собянин назвал количество московских пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество тяжело заболевших коронавирусом в Москве не превышает 1300 человек в сутки.

— Количество тяжело заболевших коронавирусом в течение 10 дней стабилизировалось на уровне около 1-1,3 тысяч человек в сутки, — приводят «РИА «Новости» cлова Собянина.

По данным Роспотребнадзора, в Москве за последние сутки зарегистрировано 2 026 случаев коронавируса. За весь период в столице зафиксировано 26 350 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в столице выздоровели 75 пациентов. За весь период в Москве выздоровели 1 838 человек.

204 человека в столице скончались от коронавирусной инфекции за весь период, из них 28 — за последние сутки.