Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» рассказал о том, какие сложности испытывает спортивное ТВ в условиях пандемии.

— Пока мне на жизнь хватает. До ноябрьских точно дотяну, — говорит Губерниев. — Все мы испытываем грандиозные трудности. Мне как и всем на «Матч ТВ» понизили зарплату.

— Неужели и вам — звездам первого ряда?

— Я точно вам говорю! Это известная история!

— На сколько?

— Процентов на двадцать. Я надеюсь, когда мы всех победим, а вирус вернется туда, откуда пришел...

— В Ухань?

— В недра летучих мышей. Вот тогда все обратно и поднимется. Я возмущался, что футболисты «Локомотива» не согласны на понижение — услышал тогда: «А вот давай ты!» Сейчас готов ответить — я подчинился. Не тревожьтесь.

— Выходит, у вас на «Матч ТВ» было больше 65 тысяч?

— Да (смеется). (Юрий Голышак)