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«На «Матч ТВ» снизили зарплату на 20 процентов». Губерниев — о трудностях телевидения

12:20
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» рассказал о том, какие сложности испытывает спортивное ТВ в условиях пандемии.

Дмитрий Губерниев.Рейтинги биатлона, женская аудитория, конфликт с Семиным, корпоративы, Пугачева и Кобзон. Яркое интервью Губерниева из изоляции

— Пока мне на жизнь хватает. До ноябрьских точно дотяну, — говорит Губерниев. — Все мы испытываем грандиозные трудности. Мне как и всем на «Матч ТВ» понизили зарплату.

— Неужели и вам — звездам первого ряда?

— Я точно вам говорю! Это известная история!

— На сколько?

— Процентов на двадцать. Я надеюсь, когда мы всех победим, а вирус вернется туда, откуда пришел...

— В Ухань?

— В недра летучих мышей. Вот тогда все обратно и поднимется. Я возмущался, что футболисты «Локомотива» не согласны на понижение — услышал тогда: «А вот давай ты!» Сейчас готов ответить — я подчинился. Не тревожьтесь.

— Выходит, у вас на «Матч ТВ» было больше 65 тысяч?

— Да (смеется). (Юрий Голышак)

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