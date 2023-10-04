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Сегодня, 18:02

Байсултанов надеется, что соревнования по спортивному программированию позволят найти новых звезд

Алина Савинова
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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что проведение таких соревнований, как «Кубок будущего» по спортивному программированию, позволит найти новых звезд российского и международного уровня.

«Отрадно видеть, что география проведения соревнований по спортивному программированию расширяется. Ярким примером стало проведение всероссийских соревнований «Кубок будущего» в Нижнем Новгороде. Уверен, что проведение таких соревнований позволит найти и зажечь новых звезд в спортивном программировании не только российского, но и международного уровня. Уже золотыми буквами в историю алгоритмического программирования вписаны имена нижегородцев — победителей престижной международной Олимпиады в 2021 году Алексея Данилюка, Валерии Рябчиковой и Николая Калинина», — цитирует ТАСС Байсултанова.

Соревнования по спортивному программированию среди студентов «Кубок будущего» состоялись 2 октября в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Первое место в турнире заняла команда Саратовского государственного университета. Вторыми стали студенты Университета науки и технологий МИСИС, третьими — участники из Воронежского государственного университета.

Источник: https://tass.ru/sport/18910909
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