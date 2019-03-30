Алдонин рассказал Малахову о Началовой, дочери и Фролове

В субботу, 30 марта, в эфир "России 1" вышел новый выпуск программы "Привет, Андрей!" При записи эфира на вопросы Андрея Малахова в студии ответили экс-футболисты ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Очередная программа федерального канала, как и несколько предыдущих, была посвящена памяти певицы Юлии Началовой.

Алдонин – второй муж и отец дочери Началовой. Пара сыграла свадьбу летом 2006-го, а в декабре того же года у них родилась Вера. В конце 2011-го супруги объявили о разводе. После этого певица некоторое время жила в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым. Его теперь обвиняют в попытке отсудить у Началовой половину доли в квартире, которую Алдонин подарил жене и оставил дочери после расставания с Юлией.

Гусев – крестный отец дочери Алдонина и Началовой.

Певица умерла 16 марта в возрасте 38 лет из-за сердечной недостаточности на фоне заражения крови после операции на поврежденной ноге. Артистка долго страдала из-за подагры, также в числе ее болезней называли диабет.

В марте Андрей Малахов стал автором еще трех эфиров, посвященных певице и ее семье. В их ходе ведущий также обсуждал бывших мужей Началовой.

"Последние 24 часа Юлии Началовой". Прямой эфир Андрея Малахова от 18 марта

"Прощай, Юля". Прямой эфир Андрея Малахова от 21 марта

Памяти Юлии Началовой. Ток-шоу Малахова "Привет, Андрей!" с интервью родителей Началовой от 23 марта