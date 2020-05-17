Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.

На этой неделе Bloomberg опубликовал материал под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Теперь она озаглавлена «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

В комментарии к публикации указано, что заголовок сменили, чтобы показать, что ее авторы «ставят под сомнение методологию статистики» по количеству смертельных случаев в результате вызванного коронавирусом нового типа заболевания в России.

После этого Захарова написала в Facebook, что подобные публикации свидетельствуют о том, что на Западе проводят кампанию по дезинформации в отношении Москвы.

По последним данным, в России выявлено 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.