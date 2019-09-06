Жуков положительно оценил идею Лукашенко о совместном проведении Олимпиады Россией и Белоруссией

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поддержал идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном проведении Олимпийских игр. Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия могла бы провести летнюю Олимпиаду совместно с Россией или Украиной.

— Надо поточнее понять, что он имел в виду, я не видел, честно говоря. В ближайшие годы это нереально, — цитирует РБК Жукова. — Летняя Олимпиада уже расписана на много лет вперед: в следующем году будет в Токио, потом Париж, потом Лос-Анджелес. Зимняя недавно была у нас. МОК обычно Олимпийские игры в разных местах проводит. Зимние тоже определены: в 2022 году — в Пекине, потом в Италии в двух городах. Но я считаю, что это хорошая идея.