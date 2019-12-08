Россия готова предоставить возможность для дополнительного тестирования кандидатов в олимпийскую сборную

Президент ОКР Станислав Поздняков выступил на Олимпийском саммите в Лозанне с заявлением по поводу ситуации вокруг возможной дисквалификации РУСАДА и еще раз озвучил позицию ОКР. 9 декабря исполком ВАДА будет принимать решение о санкциях против России из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории. Нашей стране грозит четырехлетний запрет на выступление под национальным флагом.

— В соответствии с правилами Олимпийской хартии наши атлеты будут выступать на Олимпиаде-2020 в составе команды Олимпийского комитета России, поскольку ни в одном документе по расследованию дела о передаче базы данных не зафиксировано и не упоминается, что против ОКР предъявляются какие-либо обвинения или претензии, — отметил Поздняков. — Несмотря на то, что российские спортсмены сейчас чаще всех тестируются допинг-офицерами, ОКР готов предоставить международным спортивным федерациям возможность для дополнительного тестирования кандидатов в Олимпийскую команду России в преддверии Игр в Токио. (Алексей Рыбалко)